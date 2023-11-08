CHP yönetimi 3’e bölündü

CHP'de hem öncesi hem de sonrası ile gündeme oturan PM seçimleri, partide yeni bölünmelere sahne oldu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e saatlerce baskı yaparak kendi tercihlerini anahtar listeye ekleten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 60 üyeli PM'de 15 kişilik bir "İstanbul ekibi" inşa etti. Meclisin yüzde 25'ini ele geçiren İmamoğlu'nun yanı sıra, genel başkanlık seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen 8 partili de PM'ye girerek Özel'e darbe vurdu. Ortaya çıkan 3 başlı PM'nin ilk büyük krizde ne yöne sürükleneceği ise soru işaretlerine neden oldu.Kurultayın 2'nci günü gerçekleşen PM ve YDK seçimlerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun baskısı damga vurdu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i kıskaca alarak anahtar listesine 15 İstanbul üyesi ekletmeyi başaran İmamoğlu, seçimlerden de istediğini alarak çıktı. PM seçimleri sonucunda en fazla oyu alan ilk 3 partili, İstanbul milletvekilleri Gökhan Zeybek, Özgür Karabat ve İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Bedirhan Berk Doğru oldu. İstanbul'dan 15 üyeyi PM'ye gönderen seçim sonuçları, İmamoğlu'nun parti yönetimindeki gücünü daha da perçinledi. PM'ye giren 15 kişilik İmamoğlu'nun İstanbul grubu şu isimlerden oluştu: Gökan Zeybek, Özgür Karabat, Bedirhan Berk Doğru, Suat Özçağdaş, Berker Esen, Cem Aydın, Umut Dikili, Mahir Yüksel, Turgay Özcan, Ozan Işık, Baki Aydöner, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Erbil Aydınlık, Pınar Uzun Okakın.İBB Başkan Danışmanı ve Siyasi Koordinatör.CHP İstanbul Milletvekili. İmamoğlu'nun yakın arkadaşı olan Karabat, 2019 yılı yerel seçimlerine İstanbul seçim koordinatörü olarak görev aldı. İETT'nin 4.1 milyar TL'lik bakım ihaleleri de mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş. tarafından alındı.BB Kültür A.Ş'de Halkla İlişkiler Personeli olarak çalışıyor.Beşiktaş Belediyesi'nde Birim Koordinatörü.Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi... Barış SAVAŞ/SABAH