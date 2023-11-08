Kılıçdaroğlu’nun ‘ihanet’ çıkışına ateş püskürdü: Hançeri kalbine vururum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nun 'Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım' sözlerine yanıt verdi:

Akşener'den Kılıçdaroğlu'na "Hançer" cevabı! "Hakedenin kalbine vururum" | Video

"HANÇERİ KALBİNE VURURUM"

"Sayın Kılıçdaroğlu da hançerden bahsetti. Fakat hançer işi ortada kaldı. Önce şunu söyleyeyim; eğer bensem o bu güne kadar hiç kimsenin arkasından hançer vurmadım. Ben herkesin hak ettiği takdirde hançeri ya şurasına ya kalbine vururum. Bugüne kadar hep öyle yaptım. Arkadan işim yoktur. Çünkü ben kul hakkından çok korkarım. Gücün getirdiği kul hakkından çok korkarım. Büyük günahtır. Dolayısıyla hele garibana eziyet edenleri bilirsem ispatlarsam vallahi billahi bugüne kadar şap diye kalplerine o hançeri hem de Maraş bıçağı gibi koymuşumdur koymaya devam edeceğim. Ama bir kişiyi ben sırtından bıçaklamadım. Benim sırtımda da bıçak vardır demiyorum, hançer vardır demiyorum.

Gereğini yapmıyorsan habire hançerlenirsin. Kendine bir şey istiyorsan habire hançerlenirsin. Ölümüne bir şey isteyip çevreyi görmüyorsan elbette hançerlenirsin. O hançerlerin sahiplerini sonra karşında bulursun.