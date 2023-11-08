Akşener'den Kılıçdaroğlu'na "Hançer" cevabı! "Hakedenin kalbine vururum" | Video
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için "Sırtımdaki hançerlerle seçime gittim" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den cevap geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, "Ben kimsenin arkasından hançer vurmadım. Herkesin hak ettiği takdirde (Boğazını göstererek) ya şurasına ya kalbine vururum. Bugüne kadar hep öyle yaptım" dedi.
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