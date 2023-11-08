Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler İsrailli şirket ile olan anlaşmanın 17 Ekim’de feshedildiğini duyurdu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler İsrailli şirket ile yapılan anlaşmaya dair ortaya atılan iddiaları yalanladı. Güler, İsrail menşeili şirket ile Ordu Enerji AŞ. arasında yapılan enerji yatırımı anlaşmasının 17 Ekim tarihinda feshedildiğini duyurdu.

"BOYKOT MİLLİ BİR İRADEDİR VE SARSILAMAZ!"

Güler açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Boykot milli bir iradedir ve sarsılamaz! Üzerimize atılan iftiralara asılsız mesnetsiz iddialara yönelik Ordu Büyükşehir Belediyesi adına mecburi bir açıklama yapmak zorunda kaldık.

İSRAİLLİ ŞİRKET İLE ANLAŞMA 17 EKİM'DE FESHEDİLDİ

İsrail'in vahşi saldırları neticesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak kitlesel boykot uygulamaları henüz başlamamışken, İsrail menşeili bir firma ile iştirak şirketimiz Ordu Enerji AŞ. arasındaki 150 milyon dolarlık enerji yatırım anlaşması 17 EKİM 2023 tarihinde tarafımızca tek taraflı olarak feshedilmiştir. Kamuoyunu yanıltan iftira niteliğindeki haberlere ve söylemlere yer verenler ile hukuk önünde hesaplaşacağız. Hukuki mücadele neticesinde elde edilen tazminatları ise yardım kuruluşları üzerinden Gazze'ye bağışlayacağız.