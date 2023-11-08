Haberler Gündem Haberleri Zehir zemberek açıklama yaptıktan sonra istifa etmişti... CHP'li Tarhan'dan bir bomba açıklama daha
Giriş Tarihi: 8.11.2023 15:00 Son Güncelleme: 8.11.2023 15:01

Zehir zemberek açıklama yaptıktan sonra istifa etmişti... CHP'li Tarhan'dan bir bomba açıklama daha

CHP Kocaeli İl ve İlçe Başkanları ile Milletvekillerinin yer aldığı Whatsapp grubuna, uzun bir açıklama göndererek siyaseti bıraktığını duyuran Tahsin Tarhan, bu mesajların haber yapılması üzerine muhabirimize özel açıklamalarda bulundu. Tarhan, “Bugün asıl sorgulanması gereken, sadece parti yöneticilerinin bulunduğu bir grupta yazılan aile içi yazışmanın servis edilmesidir” dedi.

ABBAS ÇAKAR
Zehir zemberek açıklama yaptıktan sonra istifa etmişti... CHP’li Tarhan’dan bir bomba açıklama daha

CHP'nin 38. Olağan kurultayı sonrası, Parti Meclisine giremeyen Tahsin Tarhan'ın, parti yöneticilerinin bulunduğu gruba "Hakkımı helal etmiyorum" ifadeleri ile attığı ve siyaseti bıraktığı konusundaki uzun açıklama, Kocaeli'de gündem oldu. Konu ile ilgili olarak Sabah'ın sorularını yanıtlayan Tarhan, "Burada sorgulanması gereken benim attığım mesaj değil, bu aile içi yazışmanın servis edilmesi olmalıdır" dedi.

ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMA

CHP'den 25. 26. ve 27. dönem milletvekilliği görevlerinde bulunan, son olarak Parti meclisine giren ve Genel Başkan Yardımcısı olan Tahsin Tarhan, geçtiğimiz hafta sonu yapılan olağan kurultayda Parti Meclisine aday oldu. Ancak, delegelerden cizik yedi. Tarhan, iddialara göre ilçe başkanlarına uzun bir mesaj göndererek, zehir zemberek açıklamalarda bulundu ve siyaseti bıraktığını açıkladı. Tarhan, attığı iddia edilen o mesajla ilgili Sabah'a özel açıklamalarda bulundu.

NASIL OLDU DA DIŞARI SERVİS EDİLİYOR?

Kurultay'dan alınan sonuçların CHP'ye ve ülkemize hayırlı olmasını temenni eden Tarhan, "Ben attığım mesaj ile ilgili şu ana kadar hiç bir basın kuruluşuna cevap vermedim. Bu konu ile ilgili herhangi bir açıklamam olmayacak. Ancak, sadece şunu söyleyebilirim. Burada sorgulanması gereken, sadece yöneticilerin bulunduğu bir grupta yapılan aile içi yazışma, nasıl oldu da dışarıya servis ediliyor. Tartışmalar her zaman olur. Aile içi tartışmaların dışarıya servis edilerek yayınlaması sorgulanmalıdır" ifadelerini kullandı.

“Hakkımı helal etmiyorum” diyerek siyaseti bıraktı

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Zehir zemberek açıklama yaptıktan sonra istifa etmişti... CHP'li Tarhan'dan bir bomba açıklama daha
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