AK Partili Durgut’tan Filistinli sağlık çalışanlarına destek: Her zaman hazırız!

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde doktorlar ve sağlık çalışanları ile basın toplantısı düzenledi. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma değindi. Filistinli doktorların ve sağlık çalışanlarının, onurlu ve cesur duruş sergilediğini söyledi.
Filistinli sağlık çalışanlarının İsrail'in saldırılarına rağmen gösterdikleri onurlu duruşa değinen AK Partili Müşerref Pervin Tuba Durgut, "İsrail'in "Tahliye edin yoksa vuracağız" diye tehdit ettiği Al Awda Hastanesi doktorlarının hep birlikte söylediği "Acılar bitene kadar biz burada kalacağız" ezgisinin Türkçeye çevirilmiş sözleriyle konuşmama başlamak istedim. Her gün yaralanan çocukları, kadınları, yaşlıları kurtarmak, kanser gibi önemli hastalıkların tedavisine devam etmek için ateş hattında görev yapan filistinli sağlık görevlilerinin bu onurlu ve cesur duruşları karşısında saygıyla eğiliyorum" dedi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, "7 Ekimden beri olanları sanki korkunç bir filmden kesitler seyreder gibi seyrediyoruz. Çünkü gerçek olamayacak kadar büyük acılar, ayrılışlar, hüzünler aksediyor ekranlarımıza. Bir gün beyaz önlükleriyle hastane önünde burada kalacağız diye meydan okuyan doktorları seyredip gözlerimiz doluyor, bir başka gün gün İsrail uçaklarından atılan ve üzerinde burayı terkedin yazan yüzbinlerce bildirinin gökden süzülerek inmesini hayretle seyreden, bunu bir oyun sanarak yere düşen kağıtları heyecanla toplayan küçücük çocukların masumiyetine içimiz burkuluyor ya da annelerin kucaklarında kaybettiği evlatları için haykırışlarını görüp kahroluyoruz… Ekranlarımız karşısında film gibi seyrettiğimiz bu trajediler gerçeğin ta kendisi ve ne yazık ki biz bir soykırıma şahitlik ediyoruz. Şimdiye kadar 4 bini çocuk 2 bin 500'ü kadın 10 bini aşkın sivilin katledildiği, 23binden fazla insanın yaralandığı ,hastanelerin, ambulansların hatta, yaralı taşıyan binek hayvanların dahi vurulduğu bir soy kırıma şahitlik ediyoruz. Tüm bir nüfus kuşatma altında ve saldırıya uğruyor, hayatta kalmak için gereken en temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılıyor, evlerinde, sığınaklarında, hastanelerde ve ibadet yerlerinde bombalanıyor" dedi.
İsrail'in, koordinatları verilmesine rağmen Türk-Filistin Dostlu"k Hastanesi'ni de vurduğunu ifade eden Durgut, Cenevre Sözleşmelerinin, hastaların, hastanelerin, sağlık kurumlarının korunmasına da yönelik hükümler içerdiğini söyledi. "Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmasının ardından ne acıdır ki, 4 kanser hastasının tıbbi imkansızlıkların yetersizliği nedeniyle hayatını kaybettiğini öğrendik" diyerek tepkisini dile getirdi. Sağlık kuruluşlarının saldırıya uğradığı Gazze'de insanlık suçu işlendiğinin altını çizen Durgut, şöyle devam etti: "BM ve ilgili kurumlar, Gazze'deki sivil ve tıbbi kuruluşlara yönelik saldırılara son verilmesi için harekete geçmelidir. Uluslararası toplum bu ihlalleri şiddetle kınamalı, sorumlular adalet önüne çıkmalıdır. Yaraları sarmak sadece doktorların değil bütün insanlığın sorumluluğudur" dedi. Doktor Hüseyin Alperen Güldiken de Gazze'deki zulmün durdurulması gerektiğini kaydetti. Güldiken, "Elimizden geleni değil, yapılması gerekeni yapmaya, Türk sağlık ordusu olarak her zaman hazırız" diye konuştu.
AK Partili Durgut'tan Filistinli sağlık çalışanlarına destek: "Her zaman hazırız!" | Video