AK Partili Durgut’tan Filistinli sağlık çalışanlarına destek: Her zaman hazırız!

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, "7 Ekimden beri olanları sanki korkunç bir filmden kesitler seyreder gibi seyrediyoruz. Çünkü gerçek olamayacak kadar büyük acılar, ayrılışlar, hüzünler aksediyor ekranlarımıza. Bir gün beyaz önlükleriyle hastane önünde burada kalacağız diye meydan okuyan doktorları seyredip gözlerimiz doluyor, bir başka gün gün İsrail uçaklarından atılan ve üzerinde burayı terkedin yazan yüzbinlerce bildirinin gökden süzülerek inmesini hayretle seyreden, bunu bir oyun sanarak yere düşen kağıtları heyecanla toplayan küçücük çocukların masumiyetine içimiz burkuluyor ya da annelerin kucaklarında kaybettiği evlatları için haykırışlarını görüp kahroluyoruz… Ekranlarımız karşısında film gibi seyrettiğimiz bu trajediler gerçeğin ta kendisi ve ne yazık ki biz bir soykırıma şahitlik ediyoruz. Şimdiye kadar 4 bini çocuk 2 bin 500'ü kadın 10 bini aşkın sivilin katledildiği, 23binden fazla insanın yaralandığı ,hastanelerin, ambulansların hatta, yaralı taşıyan binek hayvanların dahi vurulduğu bir soy kırıma şahitlik ediyoruz. Tüm bir nüfus kuşatma altında ve saldırıya uğruyor, hayatta kalmak için gereken en temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılıyor, evlerinde, sığınaklarında, hastanelerde ve ibadet yerlerinde bombalanıyor" dedi.