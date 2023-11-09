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AK Partili Durgut'tan Filistinli sağlık çalışanlarına destek:

AK Partili Durgut'tan Filistinli sağlık çalışanlarına destek: "Her zaman hazırız!" | Video

09.11.2023 | 14:54

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde doktorlar ve sağlık çalışanları ile basın toplantısı düzenledi. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma değindi. Filistinli doktorların ve sağlık çalışanlarının, onurlu ve cesur duruş sergilediğini söyledi.

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