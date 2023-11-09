Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Batı’ya Gazze tepkisi: Katliamı uzaktan izliyorlar...

"TİCARET HACMİ 100 MİLYAR DOLARA ÇIKARILMALI"

Türkiye olarak mevcut konjoınktürde ekonomik sistemdeki bu aksaklıklara karşı girişimlerimizi sürdürüyoruz. Ekonomi İşbirliği Teşkilatı önemli bir konuma sahip. Teşkilat üyelerinin birbirleriyle ticaretinin sadece 85 milyar dolara tekabul etmesi düşündürücüdür. Bu rakamın bizlere yakışmadığı aşikardır. Ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması konusunda anlaşmalıyız.



Başkan Erdoğan Özbekistan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde konuştu | Video

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak birlikten kuvvet doğar. Bu şiar, enerji alanında yeni teknolojilerin geliştirilmesi daha temiz girişimler için müşterek yatırımların artırılması bu manada faydalı olacaktır. Hepimizin üzerine düşeni yapması lazım.