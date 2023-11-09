Video Haber Başkan Erdoğan Özbekistan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde konuştu | Video
Başkan Erdoğan Özbekistan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde konuştu | Video

Başkan Erdoğan Özbekistan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde konuştu | Video

09.11.2023 | 11:48

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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