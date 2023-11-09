İmamoğlu, Özel’i içten kuşatacak

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koltuğu devralan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında parti yönetiminin yeniden şekillendirilmesi konusunda pazarlıklar sürüyor. Parti Meclisi (PM) seçimlerinde Özel'i kıskaca alarak anahtar listeye 20 İstanbul üyesi ekletip 15'inin PM'ye girmesini sağlayan İmamoğlu, gücünü daha da pekiştirmek için bu kez gözünü MYK'ya çevirdi. İmamoğlu, PM oylamasının başlamasını 9 saat erteletmiş ve sabah saatlerinde başlayıp akşama kadar devam eden görüşmeler sonucunda istediğini alarak PM'nin yüzde 25'inin kendi istediği isimlerden oluşmasını sağlamıştı.Cumartesi günü, yeni PM'nin ilk toplantısında netleşecek olan MYK öncesi İstanbul- Ankara hattında pazarlıklar kızıştı. Edinilen bilgilere göre İmamoğlu, özellikle parti örgütü ile yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılarının kendisine yakın isimlerden seçilmesini istiyor. İmamoğlu'nun başta İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek olmak üzere kendisine yakın birçok ismi "A takıma" sokmak için baskıyı artırdığı öğrenildi.Yeni MYK'da yer alacağı konuşulan isimler arasında İstanbul milletvekilleri Özgür Karabat, Suat Özçağdaş, İBB'de görev yapan Ozan Işık ve İmamoğlu ile hareket eden Selin Sayek Böke de yer alıyor. Böke'nin, Faik Öztrak'tan boşalan "parti sözcüsü" görevine getirilebileceği öne sürülürken, genel sekreterlik için de adı geçiyor. CHP'nin medya ayağından sorumlu genel başkan yardımcısı Eren Erdem'in yerine ise Ali Haydar Fırat'ın görevlendirilmesi bekleniyor.