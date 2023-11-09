İsrail’i eleştiren Doğan Kasadolu’ya şok: Evine şüpheli şahıslar girmeye çalıştı

Kasadolu'nun Nişantaşı'nda bir apartmanda bulunan ikametine girmeye çalışan şüpheli bir kişi, komşuların müdahalesiyle engellendi. Ancak şüpheli çatılardan atlayarak kaçmayı başardı.

Komşularının bilgi vermesi üzerine Harbiye Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi olan Kasadolu, "Ben ikamet dışındayken meçhul bir erkek şahıs yan binanın çatısından benim balkon kısmına atladığını, komşuların beni arayarak haberdar etti. Komşuların bu şüpheli duruma uzaktan müdahale etmişlerdir. Şahsımın bu şahısça hedef alındığı tartışmasızdır. Şahsı kaçarken tanıklar görmüştür" dedi.

Bilinçli olarak hedef seçildiğine işaret eden Kasadolu, "Ben daha önceki yıllarda da ülkeme yaptığım ve yapmakta olduğum gönüllü hizmetler nedeniyle, Filistinli evlatlarımıza sahip çıkmam nedeniyle tehditler görmüş ve suikasta uğramıştım. Balkonuma gelen şahıs, bana suikast amaçlı gelmiş olabilir. İkametime girmeye çalışan bu şahıstan ve onları yönlendirenlerden şikayetçiyim." dedi.

Musevi asıllı Kasadolu, İsrail'in Gazze'ye yönelik vahşetiyle ilgili, "Netanyahu soykırım yapıyor. Netanyahu hükümeti bugüne bir anda gelmedi. Ne yazık ki hukuksuzlukları, amaçları ve planları çok uzun zamandır anlatıyoruz. Ancak dünya kamuoyu tedbir almak yerine netice beklemeye devam ettiği için bu haldeyiz" diyerek Netanyahu'yu ve İsrail'i her fırsatta telin ediyor.

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