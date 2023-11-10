Bakan Yerlikaya, ’10 Kasımlar’ videosu ile Atatürk’ü andı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85'inci yılında rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz. O'nun hayatındaki diğer 10 Kasım'lar? Neredeydi, ne yapıyordu?" notuyla, Atatürk'ün 1911, 1912, 1915, 1916, 1918, 1936 yıllarının 10 Kasımlarını nasıl geçirdiğini anlatan video paylaştı. Videoda Atatürk'ün 10 Kasım 1911'de İskenderiye'den Trablusgarp'a giderken yolda hastalandığı ve hastanede tedavi gördüğü belirtildi. 10 Kasım 1912'de Balkan Savaşlarına katılmak için Mısır'a geçtiği, burada doğup büyüdüğü şehir Selanik'in Yunanlara teslim edildiğini öğrendiği, 10 Kasım 1915'te Çanakkale Savaşı'nda olduğu belirtildi. Atatürk'ün, 10 Kasım 1916'da Duhan'da Doğu Cephesinde tuttuğu günlüğüne, 'Öksürükten, çadırın fena kurulmuş olmasından ve rüzgardan dolayı pek fena uyudum. Öksürüğü teskin için çay içtim' ifadelerini yazdığı, 10 Kasım 1918'de Adana'dan İstanbul'a geçtiği ve boğazda demirli düşman gemilerine bakıp, 'Geldikleri gibi giderler' sözünü söylediği belirtildi. Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı, Atatürk'ün görüntülerinin de yer aldığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bakan Yerlikaya'dan 10 Kasım paylaşımı | Video