Bakan Yerlikaya'dan 10 Kasım paylaşımı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 10 Kasım paylaşımı...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:20
Bakan Yerlikaya'dan 10 Kasım paylaşımı | Video 10.11.2023 | 09:17
24:44
00:39
Erzincan Emniyet Müdürlüğünden Atatürk’e özel video klip | Video 10.11.2023 | 08:47
01:09
Biden’ın konuşması "Gazze’de ateşkes” çağrısı ile kesildi 10.11.2023 | 00:34
01:20
Kudüs’teki ateşkes protestosuna polisten coplu müdahale 09.11.2023 | 23:32
00:16
IKBY’de ABD askerlerinin bulunduğu üsse İHA saldırısı 09.11.2023 | 21:45
05:11
00:52
Trafikte tehlikeli hareketler yapan motosikletliye 7 bin lira ceza kesildi 09.11.2023 | 21:12
00:44
Hareket halindeki minibüs bir anda alev aldı 09.11.2023 | 21:12
02:43
Milli Savunma Bakanı Güler, Macaristan’da askeri törenle karşılandı 09.11.2023 | 21:12
01:09
07:00
13:38
02:07
Başkan Erdoğan, Taşkent Kongre Merkezi’ne geldi | Video 09.11.2023 | 09:55
00:42
03:35
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, deprem konutlarını inceledi | Video 08.11.2023 | 09:00
26:08
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Gazze'deki soykırıma sert tepki | Video 07.11.2023 | 18:02
00:19
06:53
04:42
Belgelerle anlattı: Osmanlı arşivinden çıkan Filistin gerçeği | Video 07.11.2023 | 12:49