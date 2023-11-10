CHP, İstanbul’daki 10 Kasım töreninde çelengi unuttu

CHP ÇELENGİ UNUTTU

Tüm kurumlar ve siyasi partiler Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koydu. O anlarda CHP'nin getirmesi gereken çelengi getirmediği fark edildi. CHP İl Başkanı Özgür Çelik çelenk olmadan selamlama yaptı.

CHP'li heyetin çelengin sonradan getirilmesiyle fotoğraf çektirip sosyal medyadan paylaştığı görüldü.