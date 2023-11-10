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Giriş Tarihi: 10.11.2023 10:55 Son Güncelleme: 10.11.2023 11:07

CHP, İstanbul'daki 10 Kasım töreninde çelengi unuttu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı tüm yurtta anıldı. İstanbul'daki Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törende siyasi partiler çelenk bıraktı. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) gerçekleşen törende çelenk getirmeyi unuttu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik törende çelenksiz selamlama yaptı. CHP'li heyetin çelengin sonradan getirilmesiyle fotoğraf çektirip sosyal medyadan paylaştığı görüldü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
CHP, İstanbul’daki 10 Kasım töreninde çelengi unuttu

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılında tüm yurtta anılıyor. Ulu önderin ölüm yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da gerçekleşen törende siyasi partiler çelenkle selamla yaparken CHP'nin çelenk getirmeyi unuttukları görüldü. İl Başkanı Özgür Çelik törende çelenksiz selamlama yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen resmi törenle anıldı. Taksim'deki anma töreninde İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

CHP, Taksimde düzenlenen 10 Kasım anma programına çelenk getirmeyi unuttu | Video

Büyük Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.

İstanbul'daki yargı çalışanları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşların da hazır bulunduğu program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

CHP ÇELENGİ UNUTTU

Tüm kurumlar ve siyasi partiler Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koydu. O anlarda CHP'nin getirmesi gereken çelengi getirmediği fark edildi. CHP İl Başkanı Özgür Çelik çelenk olmadan selamlama yaptı.

CHP'li heyetin çelengin sonradan getirilmesiyle fotoğraf çektirip sosyal medyadan paylaştığı görüldü.

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CHP, İstanbul'daki 10 Kasım töreninde çelengi unuttu
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