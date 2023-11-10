CHP, İstanbul’daki 10 Kasım töreninde çelengi unuttu

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılında tüm yurtta anılıyor. Ulu önderin ölüm yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da gerçekleşen törende siyasi partiler çelenkle selamla yaparken CHP'nin çelenk getirmeyi unuttukları görüldü. İl Başkanı Özgür Çelik törende çelenksiz selamlama yaptı.
Mustafa Kemal Atatürk, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen resmi törenle anıldı. Taksim'deki anma töreninde İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.
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CHP ÇELENGİ UNUTTU
Tüm kurumlar ve siyasi partiler Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koydu. O anlarda CHP'nin getirmesi gereken çelengi getirmediği fark edildi. CHP İl Başkanı Özgür Çelik çelenk olmadan selamlama yaptı.
CHP'li heyetin çelengin sonradan getirilmesiyle fotoğraf çektirip sosyal medyadan paylaştığı görüldü.