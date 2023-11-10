Canlı yayında İsrail şiddeti! Kudüs’te her cuma aynı zulüm

İşgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırıyor. İsrail'in soykırım derecesine ulaşan saldırılarında binlerce masum ve savunmasız Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze'ye başlattığı saldırıların 5'inci cumasında da Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişini kısıtlıyor. İsrail askerleri, cuma namazı öncesi biber gazı attı, ara sokaklarda namaz kılmak isteyenlere izin de vermedi.





İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor. 35 gündür devam eden savaşın etkilerinin Filistin'in diğer bölgelerine yansıması bölgede gerginliğe sebep oluyor. İsrail polisi, Kudüs'teki olası gerginliği önleyebilmek için, Mescid-i Aksa'ya girişleri savaşın 5. cumasında da kısıtlıyor.

İsrail polisi yalnızca yaşlı Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girmesine izin veriyor.

İsrail askerlerinden Mescid-i Aksa'da Cuma namazı esnasında biber gazlı müdahale | Video

CANLI YAYINDA İSRAİL ASKERİNDEN SALDIRI



Keyfi uygulamaların devam ettiğini aktaran ATV Haber muhabiri Özlem Aktay; "Müslümanların üzerine kimyasal su sıkan TOMA yeniden bölgede.Yine Mescid-i Aksa'nın çevresinde bir abluka var, yine utandıran görüntüler her cuma bu mahalle aynı benzer zulme sahne oluyor" dedi.

İSRAİL'DEN KUDÜS HASTANESİ ÇEVRESİNDE ŞİDDETLİ BOMBARDIMAN



Filistin Kızılayı'na göre, İsrail, Cuma günü erken saatlerde Gazze'nin Kudüs Hastanesi yakınındaki Tel el-Hava bölgesini şiddetli bir şekilde bombaladı.

Filistin Kızılayı Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Orada çalışan personelimizin, hastalarımızın ve hastanede yerinden edilen 14 binden fazla kişinin iyi olmasını umut ediyoruz" dedi.

Perşembe günü hastane, İsrail ablukası nedeniyle yakıtının bitmesinin ardından "operasyonların çoğunu" kapatacağını açıklamıştı.

İsrail güçlerinin ayrıca Tel el Hava dışında Gazze Şehri ve batı eteklerindeki birçok yeri de hedef aldı açıklandı.