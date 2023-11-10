Video Dünya İsrail askerlerinden Mescid-i Aksa’da Cuma namazı esnasında biber gazlı müdahale | Video
İsrail askerlerinden Mescid-i Aksa’da Cuma namazı esnasında biber gazlı müdahale | Video

İsrail askerlerinden Mescid-i Aksa’da Cuma namazı esnasında biber gazlı müdahale | Video

10.11.2023 | 12:49

35 gündür Gazze Şeridi’ni aralıksız bir şekilde bombalayan işgalci İsrail, Mescid-i Aksa’da da zulme devam ediyor. İsrail polisi, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa’ya gelen Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti. ATV haber Muhabiri Özlem Aktay, bölgede son durumu aktardı.

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