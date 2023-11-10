İsrail askerlerinden Mescid-i Aksa’da Cuma namazı esnasında biber gazlı müdahale | Video

35 gündür Gazze Şeridi’ni aralıksız bir şekilde bombalayan işgalci İsrail, Mescid-i Aksa’da da zulme devam ediyor. İsrail polisi, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa’ya gelen Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti. ATV haber Muhabiri Özlem Aktay, bölgede son durumu aktardı.