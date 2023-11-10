Emine Erdoğan’dan barış çağrısı: İsrail dünyamızı felakete sürüklüyor

SIFIR ATIK'IN HEDEF KİTLESİ ÇOCUKLAR VE GENÇLER

Dünya için yapılanlar kadar, yapılmaktan vazgeçilenlerin de önem kazandığına dikkati çeken Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "Sıfır Atık Projesi'ni hayata geçirdiğimizden bu yana geçen 6 senede edindiğimiz kazanımlarla projemizin bugün ne mutlu ki küresel bir harekete dönüşmesini kutluyoruz. Biliyoruz ki projenin en önemli hedef kitlesi ve aynı zamanda ana aktörü olan grup, çocuklar ve gençlerimiz. Onları projemize aktif bir şekilde dâhil etmek için başta Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere birçok kurum ve kuruluşla işbirliklerimizi güçlendirdik. Doğaya duyarlı tüketimi eğitim merkezlerimizden başlatmak için okullarımızı atık kumbaraları, kompost gübre makinaları, geri dönüşüm kütüphaneleriyle donattık."

Müfredata eklenen çevre ve iklim değişikliği dersleriyle yetinmeyerek bütün derslerin tabiata karşı sorumlulukları hatırlatacak şekilde yeniden düzenlenmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Emine Erdoğan, doğayla bağlarını koparmamış, cümle mahlûkata merhametle bakan çocuklar yetiştirdiklerinde onların hakkaniyetli bir dünya kuracaklarından şüphesinin olmadığını ifade etti.

Emine Erdoğan, bu bakış açısıyla çocukların gelecekleri hakkında fikir ve söz sahibi olmaları, dünyalarını koruyacak bilgilerle donanmaları ve çevre ahlakıyla yetişmelerini önemsediklerini belirterek, "Türkiye'nin girişimleri ile Birleşmiş Milletler çatısı altında kurulan, başkanlığını yürüttüğüm Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulunun da asıl amacı, elbette nesiller arası adaleti sağlamaktır. Bu vesileyle sizleri de öncelikle Genel Sekreter (Antonio) Guterres ile başlattığımız 'İyi Niyet Beyanı' inisiyatifini imzalayarak gelecek adına bir sorumluluk hareketi olan 'Sıfır Atık Projesi'ne' destek vermeye çağırıyorum." diye konuştu.

ÇOCUKLARIN BÜYÜYEBİLDİĞİ DÜNYA İSTİYORUZ

Myanmar'da, Somali'de, Ukrayna'da ve Suriye'de gösterdikleri hassasiyeti, Filistin'de de gösterdiklerini belirten Emine Erdoğan, aynı yaklaşımı bütün dünyadan beklediklerini kaydetti.

Emine Erdoğan, yeryüzündeki hiçbir zulme seyirci kalamayan Türkiye'nin, önce ateşkesi, ardından kalıcı bir barışı tesis etmek için girişimlerini kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çünkü bizler, çocukların büyüyebildiği, yeryüzünü kanlarıyla değil gülüşleriyle boyadıkları bir dünya istiyoruz. İsimlerini şehit listelerinde değil madalyaların, insanlığın yararına icatların, kitapların, sanat eserlerinin üzerinde görmeyi diliyoruz. Ailelerini Auschwitz'te kaybetmiş vicdanlı Yahudiler, Filistin'de akan kanı durdurmak için çırpındıkça, katliamın soykırıma dönüşmesine seyirci kalmayan toplumların haykırışları göğe yükseldikçe insanlığa dair umutlarımız yeşeriyor."