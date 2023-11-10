İYİ Parti’de deprem

İYİ Parti Sakarya İl Başkanlığı'ndan istifa eden Fatih Akgün'ün yerine önceki dönem İYİ Parti Adapazarı ilçe Başkanı ve 28. dönem Milletvekili adayı olan Avukat E. Serdip Dokumacı atanmıştı. Dokumacı'nın il başkanı olarak atanmasının ardından yeni il yönetimi belirlenmiş ve teşkilata hızla yeni soluk gelmişti. Ancak önceki akşam aniden yönetim kurulu ile birlikte istifa eden Başkan Dokumacı kamuoyuna her hangi bir açıklama yapmadı. İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Genel Başkan Meral Akşener arasında başlayan gerginlikle birlikte parti içi çekişmeden kaynaklandığı ileri sürülen Serdip Dokumacı istifası ile birlikte yeni istifaların da gelmesi bekleniyor.