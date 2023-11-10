Milas Belediyesi 10 Kasım’da sirenleri çalamadı! Halk tepkisi üzerine açıklama geldi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı tüm yurtta anma programları düzenlendi. Tüm ülkede Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ü saat 09:05'te anmak için hazırlık yapıldı. Muğla Milas'ta da Atatürk'ü anma programları düzenlendi. Çok sayıda saygı duruşunda bulunmak üzere belediyeyi bekledi. Ancak her yıl 10 Kasım günü saat 09:05'te çalan sirenler bu yıl bir türlü çalmadı. Pek çok vatandaş Milas Belediyesi'ne siren çalmadığı için tepki gösterdi. Artan tepkiler üzerine Milas Belediyesi tarafından açıklama yapıldı.

Frekans yoğunluğundan dolayı bazı bölgelerde yaşanan aksaklıklardan dolayı ses cihazlarının çalışmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "10 Kasım saat 09.05 itibariyle Muğla bölgesindeki bütün telsiz sistemlerinin devreye girmesi nedeniyle havada oluşan frekans yoğunluğundan dolayı ilçemizde bazı bölgelerde ve farklı ilçelerde teknik aksaklıklar oluşmuş ve sahadaki ses cihazları çalışmamıştır. Zabıta merkezimizden siren açılmasına rağmen yaşanan teknik arızadan dolayı tüm hemşerilerimizden özür diliyor, bir kez daha Atamızı saygı ve rahmetle anıyoruz"