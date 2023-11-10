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Giriş Tarihi: 10.11.2023 11:09

Muhabirin başörtüsüne hakaret eden sanığa 7 bin 80 lira para cezası

İstanbul Beşiktaş'ta özel bir televizyon kanalının muhabiri Meryem Nas Mercan'a başörtüsü nedeniyle hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Aylin A.’ya 7 bin 80 lira para cezası verildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Muhabirin başörtüsüne hakaret eden sanığa 7 bin 80 lira para cezası

Ocak 2023'de Beşiktaş'ta özel bir televizyon kanalının muhabiri Meryem Nas Mercan'ın manavda mikrofon uzattığı Aylin A., röportaj yapmak istemeyince muhabire "Sen kafana önce bir hava al ondan sonra konuş" diyerek başörtüsüne hakaret etmişti. Gözaltına alınan Aylin A., serbest bırakılmıştı.

Hakkında dava açılan Aylin A.'nın yargılanmasına devam edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, şikayetçi Meryem Nas Mercan ve müşteki-sanık Aylin A. katılmazken avukatları katıldı.

"ABC'Yİ ÖĞREN"

Duruşma savcısı mütalaasında, şikayetçinin özel bir kanalda muhabir olduğu olay günü Barbaros Bulvarı üzerindeki bir manavda alışveriş yapan sanıkla röportaj yapmak istediği, sanığın kabul etmeyerek "Soru sormayı ve izin almayı öğren, insanlığı öğren, abc'yi öğren" dediği kaydetti.

Mütalaada, şikayetçinin de "Abc'yi bilmiyor olsam şu an burada olmazdım" dediği belirtildi. Sanığın elleriyle kafasını işaret edip başörtülü şikayetçiye, "Sen kafana önce bir hava al ondan sonra konuş, oksijen eksik sende" diyerek hakaret ettiği gerekçesiyle cezalandırılması talep edildi.

7 BİN 80 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Müşteki-sanık Aylin A'nın avukatı, suçun unsurlarının oluşmadığını, iddia olunan sözleri şikayetçinin kendisinin bile duymadığını, kameramanın söylemesi üzerine harekete geçildiğini, olaydan bir gün sonra şikayet yapıldığını, başörtüsü sözcüğü ve "kafanı aç" diye bir sözün ağzından çıkmadığını ileri sürerek beraatını talep etti. Mahkeme, sanık Aylin A.'ya "Kişinin mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı alenen hakaret" suçundan 7 bin 80 lira adli para cezası verdi. Verilen ceza ertelenmedi.

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Muhabirin başörtüsüne hakaret eden sanığa 7 bin 80 lira para cezası
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