Ordu’nun Fatsa ilçesinde Dilan ve Engin Polat iddiası ortalığı karıştırmıştı... O kuyumcudan açıklama geldi

"İDDİALARI UYANDIĞIMDA GÖRDÜM, TAMAMEN YALANDAN İBARET"



Kuyumcu sahibi Emre Sade, iddiaların kendilerini karalamak için atıldığını ifade ederek, "1980 yılından bu yana Fatsa'da ticaret ile uğraşıyoruz. İnsanların yanında da güzel bir konumumuz var. Dün sabah kalktığımda böyle bir dedikoduya maruz kaldım. Dedikodunun nereden ve nasıl çıktığını ben de anlayamadım. O anda insanlar adeta burayı yağmalayama geldi, dışarıda bir sürü insan vardı. Medyada paylaşılan bir konu üzerinde bizim da bağlantımız olduğunu söylediler. Biz de böyle bağlantımızın olmadığını savunduk. Sonrasında emniyet ve yetkililer buraya gelerek açıklamalarda bulundu ve bana o konuda büyük bir destek gösterdiler. İlçemiz insanları da arkamızda durdu" diye konuştu.



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