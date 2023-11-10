Fatsa'da Dilan ve Engin Polat iddiası ortalığı karıştırmıştı... O kuyumcudan açıklama geldi | Video

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir kuyumcunun Dilan Polat davası nedeniyle tutuklandığı iddia edildi. Bunun üzerine vatandaşlar emanete verdikleri altınları almak için Sade’nin kuyumcusuna akın etti.