Video Yaşam Fatsa'da Dilan ve Engin Polat iddiası ortalığı karıştırmıştı... O kuyumcudan açıklama geldi | Video
Fatsa'da Dilan ve Engin Polat iddiası ortalığı karıştırmıştı... O kuyumcudan açıklama geldi | Video

Fatsa'da Dilan ve Engin Polat iddiası ortalığı karıştırmıştı... O kuyumcudan açıklama geldi | Video

10.11.2023 | 15:30

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir kuyumcunun Dilan Polat davası nedeniyle tutuklandığı iddia edildi. Bunun üzerine vatandaşlar emanete verdikleri altınları almak için Sade’nin kuyumcusuna akın etti.

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