Özgür Özel’den küstah sözler: Başkan Erdoğan’ı yönelik o çıkışına tepki yağdı: Haddini bil!

AK PARTİLİ DAĞ: DARBECİ ARIYORSAN AYNA SANA KILAVUZ OLACAKTIR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Özgür Özel'in küstah sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi: AK Partili Dağ, "Memlekette yaşanan son darbe girişiminin faillerini yaklaşık 10 yıldır canhıraş bir şekilde savunan CHP'nin acemi genel başkanı, Cumhurbaşkanımıza küstahça bir yakıştırmada bulunmuş. Sayın Özel anlıyoruz; arkasından ağladığın genel başkanından aldığın tavsiyelerle ve yeni olmanın vermiş olduğu heyecanla ağzından çıkanları kulağın duymuyor. Ne dediğini bilmiyorsun ancak haddini bilmelisin! Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın demokratlığının zekatı bile size bir ömür yeter. Bir darbeci arıyorsan baktığın ayna sana kılavuz olacaktır!" ifadelerini kullandı.