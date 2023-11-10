Özel’den küstah sözler: Başkan Erdoğan’a yönelik o çıkışına tepki yağdı! | Video

Yargıtay, Can Atalay için ‘hak ihlali’ diyen AYM üyeleri hakkında suç duyurusu yaptı. Bu durum, en çok kurultayda terör suçluları Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’ya selam yollayan Özgür Özel’i kızdırdı. Halk iradesini hiçe sayan Özgür Özel, AYM kapısının önünde Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanını hedef aldı. Sözlerine tepki yağdı.