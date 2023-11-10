Son dakika: Başkan Erdoğan: İsrail sabrımızı zorluyor, hayalden uyanacakları günler yakındır

Türkiye kalkınarak yoluna devam ediyor. Nice sıkıntıların üstesinden geliyoruz. Cumhuriyetimizi siyasi, diplomatik ve askeri olarak tarihinin en güçlü seviyesine getirmek nasıl bize nasip olduysa, inşallah Türkiye Yüzyılı'nın yükselişini hep birlikte göreceğiz.

"İSRAİL SABRIMIZI ZORLUYOR"

İsrail nükleer tehditle sabrımızı zorluyor. Gazze katliamı ile meşruiyetleri tartışmalı hale getirdi. Henüz doğmamış bebeklerden masum çocuklara yitip giden on binlerce insanın bedeli ve zulmün hesabı elbette sorulacak. Hayalden uyanacakları günler yakındır

Umudurunu giderek yitiren Avrupa Birliği Türkiye'nin kapısnı çok çalacaktır.