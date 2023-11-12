AK Parti yasal düzenleme için düğmeye bastı

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin, Gezi davasında TİP milletvekili Can Atalay hakkında verilen mahkûmiyet kararıyla ilgili 'hak ihlali' kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından başlayan tartışmalar sürerken AK Parti, yargıda gerilime neden olan durumun ortadan kaldırılması amacıyla gerekli yasal düzenlemeler için harekete geçti. AK Parti'de konu yasa ve Anayasa değişikliği olarak iki boyutlu ele alınıyor. Anayasa değişikliği uzun zamana yayılacağı için öncelik yasa değişikliğinde olacak. Buna göre, AYM'nin çalışma usullerinin yönetmelik değil kanun ile belirlenmesi düşünülüyor. AYM'nin Yargıtay kararlarını ortadan kaldıran, mahkemelere talimat veren bir karar çıkartamayacağının düzenlemede yer alacağı belirtiliyor. Bireysel başvuruya ilişkin hükümler tekrar gözden geçirilecek.