Son dakika: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Açılış Töreni'nde konuşuyor.

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"DARÜLACEZE, BİZLER İÇİN GURUR KAYNAĞIDIR"

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İnancımız bize insanlığa özellikle ihtiyaç sahiplerine faydalı eserler bırakanların amel defterlerinin öldükten sonra da kapatılmayacağını söyler.

Darülaceze bizim için gurur kaynağıdır. Burası din, köken, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan tüm düşkünlere kucak açan, sığınabilecekleri bir çatı olan sembol bir kurumdur. Bu çatı altında alicenaplık vardır. İnsana sırf insan olduğu şiçin hürmet etme anlayışı vardır. Modern kültürün dayattığı insan insanın kurdudur zihniyeti yerine yüce gönüllülük vardır.

Şimdiye kadar toplam 100 binden fazla insanımıza şefkat yuvası olan darülaceze, bizler için gurur kaynağıdır.