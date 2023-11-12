Başkan Erdoğan'dan İsrail'e tepki: "Ey Netanyahu! Gidicisin" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor." açıklamasının İsrail Başbakanı Netanyahu'yu rahatsız ettiğini belirten Başkan Erdoğan, "'Ey Netanyahu şu an senin iyi günlerin' demiştim. Onların ahı seni iflah ettirmez. Netanyahu şunu bil gidicisin gidici." ifadelerini kullandı.