Başkan Erdoğan'dan İsrail'e tepki: "Ey Netanyahu! Gidicisin" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor." açıklamasının İsrail Başbakanı Netanyahu'yu rahatsız ettiğini belirten Başkan Erdoğan, "'Ey Netanyahu şu an senin iyi günlerin' demiştim. Onların ahı seni iflah ettirmez. Netanyahu şunu bil gidicisin gidici." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
36:18
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e tepki: "Ey Netanyahu! Gidicisin" | Video 12.11.2023 | 16:35
19:38
Başkan Erdoğan "Sorunların çözümü için kilit ülke Türkiye" | Video 12.11.2023 | 14:13
00:42
Özgür Özel verdiği sözleri altı günde unuttu: "Ön seçim yok" | Video 12.11.2023 | 13:00
00:39
03:10
Bakan Yerlikaya: "42 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi" | Video 12.11.2023 | 08:42
03:02
İslam Zirvesi sonrası sonuç bildirisi yayınlandı | Video 11.11.2023 | 19:37
12:42
09:24
02:47
02:31
00:15
Endonezya Hastanesi’nde elektrik, su ve iletişim kesildi 10.11.2023 | 23:39
05:01
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı 10.11.2023 | 20:49
01:41
İsrail’in vurduğu Al-Buraq Okulu’nda can kaybı 50’ye yükseldi 10.11.2023 | 20:49
01:25
Son dakika: Yargıtay'dan AYM açıklaması 10.11.2023 | 19:57
00:30
Ukraynalı turistin gasp intikamı ‘ölüm’ oldu 10.11.2023 | 19:32
01:38
İsrail, Kudüs Hastanesi’ndeki sivilleri keskin nişancılarla vurdu 10.11.2023 | 19:32
06:34
MSB’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü töreni 10.11.2023 | 19:32
01:38
Muş'ta ilk ve ortaöğretim öğrencileri için birinci ara tatil başladı 10.11.2023 | 19:31
02:01
SON DAKİKA: Emekliye 5 bin TL ikramiyede ödeme tarihleri belli oldu! | Video 10.11.2023 | 17:04