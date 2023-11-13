CHP’de skandal bitmiyor! İmamoğlu’nun trol ordusu ifşa oldu

"HTS KAYITLARI VE BANKA HESAPLARININ İNCELENMESİ YETERLİ"

Burada adını yazdığım isimler bu ekiplerin sadece bir kısmıdır. Daha detaylı bilgileri hem ilgili makamlarla , hem de sosyal medyada sizlerle yakın bir süreçte paylaşacağım. Ilgili makamların sadece bu isimlerin HTS kayıtlarını, banka hesaplarını ve bazı teknik konuları incelemesi yeterli olacaktır diye düşünüyorum.

O isimler: Emrah Şahan, Murat Ongun, Emrah Bağdatlı, Onursal Adıgüzel, Dilara Dalbudak, Utku Dogruyol, Mücahit Avcı, Muhammet Emre Topal, Samet Burak Sarı, Sercan Kılıç, Resul Burak Yıldırım, Ozan Işık, Şöhret Can Kolsuz, Ozan Özgür Doğru, Doğuş Doğukan Celasun