İsrail zulmüne karşı insan zinciri

Fılistin İnisiyatifi'nin çağrısıyla yurdun dört bir yanında eş zamanlı olarak 'El Ele Gazze Şeridi' etkinliği gerçekleştirildi. Farklı dillerde hazırlanan dövizlerle İsrail zulmü kınanırken, dünyaya vahşete sessiz kalınmaması çağrısı yapıldı. İstanbul'daki insan zinciri, Fatih'te, Edirnekapı'dan Sultanahmet'e uzanan güzergahta oluşturuldu. Eyleme katılanlar, Fevzipaşa, Macar Kardeşler, 15 Temmuz, Şehzadebaşı, Vezneciler ve Darülfünun caddeleri üzerinde yaklaşık 3.5 kilometrelik bir kortej oluşturdu. İsrail aleyhine sloganlar atıp dövizler taşıyan eylemlemcilere, araçlarda buunan vatandaşlar da korna çalıp destek verdi. Eyleme katılanlar, Filistinliler için dua ettikten sonra sessizce dağıldı.Ankara'da Melike Hatun Camisi avlusunda toplanan, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu vatandaşlar insan zinciri oluşturdu. Katılımcılardan bazıları "Baby killer İsrael", "Çocuk katliamını durdurun" yazılı dövizler taşıdı. Konya'da ise Mevlana Meydanı'nda toplanan katılımcılar, Necmettin Erbakan Üniversitesi önüne kadar 3 kilometrelik insan zinciri oluşturdu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "El ele tutuşarak, sessizce Gazze Şeridi'nin asla terk edilemeyeceğini tüm dünyaya ilan etmek istiyoruz" diye konuştu. Öte yandan HÜDA Par İl Başkanlığı'nca Batman Turgut Özal Bulvarı'nda düzenlenen Filistin'e destek mitingi, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mitinge ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla gelen katılımcılar, İsrail aleyhine sloganlar attı. HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Zalimin zulmüne boyun eğmeyen azizleri tebrik ediyoruz" dedi.Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dini Musiki Meşk ekbi, Gazze'de bebek, çocuk, kadın demeden müslümarları katleden İsrail'e tepki için klip çekti.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'da düzenlenen "Filistin için dua" programına iştirak etti. Eyüpsultan Camisi'nde gerçekleştirilen etkinliğine katılan Erbaş, "Öyle bir 'amin' diyelim ki sesimiz gök kubbeyi delercesine yükselsin. İsrail'in zulmü altında inim inim inleyen kardeşlerimiz var. Müslümanlara vahdet nasip eyle, birlik beraberlik içerisinde hareket ederek zalimlere karşı zafer kazanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi" diye dua etti.