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Giriş Tarihi: 14.11.2023 10:32 Son Güncelleme: 14.11.2023 10:59

MSB duyurdu: Kandil ve Hakurk bölgesinde 10 terörist etkisiz

MSB: Irak’ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

MSB duyurdu: Kandil ve Hakurk bölgesinde 10 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgesinde 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. 'Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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MSB duyurdu: Kandil ve Hakurk bölgesinde 10 terörist etkisiz
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