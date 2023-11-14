‘Soyer, gel de burada yüz’

İzmirBüyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yerel seçimler öncesi 3 yıl sonra İç körfezde denize girip yüzeceğini söyledi. Aradan geçen 4.5 yıllık süreçte körfez temizliğine ilişkin ciddi bir çalışma yapılmayınca kirlilik her geçen gün arttı. Bilim insanları iç körfezin son 20 yılın en kirli dönemini yaşadığı konusunda Soyer'i uyardı. Yılda bir kez görülen deniz marulları iç kirlilik nedeniyle körfezi adeta mesken tuttu. Son olarak deniz suyundaki oksijen miktarının sıfır noktasına kadar düşmesi sonucu plankton patlaması yaşanınca, deniz suyu koyu kırmızı bir renge büründü.Geçen ay iç körfezin değişik noktalarından aldığı su örneklerinin analiz sonuçlarını paylaşan belediyenin su ve kanalizasyon şirketi İZSU ise yüzülebilir körfez hayaline adım adım yaklaşıldığını öne sürdü. Ancak, pis koku ve körfez kirliliğine ilişkin şikayetlerin giderek artması üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü, iç körfezin üç ayrı noktasından aldığı su numunelerini analiz ettirdi.Analizde ise 1 litre deniz suyundaki amonyak miktarı üst sınırın 17 ila 19 katı yüksek çıktı. Kolibasili miktarının da yüzme suyu kontrol yönetmeliğinin sınır değerlerin çok üstünde olduğu görüldü. Bunun üzerine Çevre Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesine yazı yazarak, değerlerin halk sağlığı açısından risk oluşturduğunu vurguladı ve numune alınan yerlere'Denize girmenin insan sağlığı açısından risk oluşturduğuna' ilişkin uyarıcı tabelalar koymasını istedi. İZSU'nun 'iyi kalite' diye açıkladığı noktalarda deniz suyunun aşırı kirli çıkması skandal olarak nitelendirildi.