Bakan Ersoy'dan HDP'li Çelenk'e "Tamer Karadağlı" cevabı!

"DÜNYA ÇAPINDA BİR TİYATROCU"

Bakan Ersoy "Tiyatrolar Genel Müdürüm Tamer Karadağlı çok başarılı bir tiyatrocu. Türkiye çapında ve dünyada da kabul görmüş bir tiyatrocu. Türkiye'de Shakespeare'i İngilizce oynayan ikinci bir isim bilmiyorum. Seçmelere ben ziyaret ederken denk geldim. Özellikle yeni tiyatrocuları seçerken şahsen seçmelere katıldığına şahit oldum. Jüri heyetini inceledim. Liyakatlı hocalardan bir jüri oluşturmuş." dedi.

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"MİLLİYETÇİ OLMASI SİZİ RAHATSIZ EDİYOR"

Ersoy, ayrıca siyasi kimliği üzerinden bir karalama kampanyasına girişilen Karadağlı hakkında şunları da ekledi: Milliyetçi ve vatansever olması sizi rahatsız ediyorsa beni hiç rahatsız etmiyor. Benim için takdir sebebidir. Sonuna kadar Genel Müdürüm Tamer Karadağlı'nın arkasındayım.