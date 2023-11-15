Bakan Ersoy'dan HDP'li Çelenk'e "Tamer Karadağlı" cevabı!
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile ilgili HDP'li Sevilay Çelenk'in "liyakatsizlik" iddialarına net cevap verdi. Bakan Ersoy, "Tamer Karadağlı, Türkiye ve dünya çapında kabul görmüş bir tiyatrocu. Milliyetçi ve vatansever olması sizi rahatsız ediyorsa beni hiç rahatsız etmiyor. Benim için takdir sebebidir. Sonuna kadar Genel Müdür'üm Tamer Karadağlı'nın arkasındayım." dedi.
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