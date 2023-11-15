İsrail bunu hep yapıyor: Sahte propagandası deşifre oldu, fotoğrafını çekip infaz ettiler!

İşgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki Filistinlileri bombalıyor. Hastaneler, okullar, camiler, mülteci kampları ve sivil yerleşimler bu bombardımanda hedef oluyor. Saldırıların 40. gününde ise Gazze'de 11 binden fazla Filistinli İsrail tarafından katledildi, 1,5 milyondan fazla sivil ise yaşam alanları terk edip Gazze içindeki farklı bölgelere göç etmek etmeye zorlandı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise 31 Ekim'de karadan işgal girişimine başladı ve Gazze Şeridi'nin kuzey yarısına odaklandı.

BİR PROPAGANDA FOTOĞRAFI: YAŞLI ADAM VE İSRAİL ASKERİ AYNI KAREDE!

Uluslararası savaş suçu işleyen, Gazze'ye işgal girişimi başlattığı ifade edilen İsrail ise uluslararası kamuoyunu hem sosyal medya hem de medya organları aracılığıyla yanıltmaya çalışıyor. Propaganda faaliyetlerinde manipülasyon ve dezenformasyon yöntemleri belirleyen İsrail'in en son yalanı ise Gazze'deki yaşlı ve engelli bir Filistinli bir erkeğe İsrail askerinin yardım ettiği gösteren fotoğraf karesi oldu. Elinde bastonu olan, yürümekte zorlanan yaşlı adamı bir İsrail askerinin koluna tutunmuş vaziyette gösteren fotoğraf karesinin ise hem IDF kaynakları hem de İsrailliler sosyal medyadan paylaşarak İsrail'in Gazze'deki sivil halka karışmadığı algısı verilmeye çalışıldı.

İNSANLIKLARIYLA ÖVÜNDÜLER AMA GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Fotoğraf karesinde yer alan 75 yaşındaki yaşlı adamın adının Beşir Hacı olduğu, düzgün yürüyemediği için baston kullandığı, saldırılardan kaçmak için güney Gazze Şeridi'ne ulaşmak için bölgeden ayrılmaya çalışan bir grubun içerisinde olduğu öğrenildi. Ancak bu esnada İsrail askerlerinin kaçan Gazzelilere ateş açarak yürüyen grubun dağılmasına neden olduğu iddia edildi. Bu nedenle Beşir Hacı'nın geride kaldığı ve o esnada da İsrail askerleriyle karşılaştığı ve "İsrail askerleri yardım ediyor" algısının verilmeye çalışıldığı o fotoğraf karesinin çekildiği ileri sürüldü. Gazze'deki Zeytun Mahallesi'nde gerçekleştiği iddia edilen olayda torunu dedesini sokaklarda aramaya başladığında ise dedesi Beşir Hacı'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

İSRAİL'İN SAHTE PROPAGANDASI DEŞİFRE OLDU

Torununun anlatımına göre; Beşir Hacı, İsrail askerleri tarafından başından ve sırtından iki kurşun sıkılarak öldürülmüştü. Beşir Hacı'nın İsrail askerleri tarafından 2 kurşun sıkılarak öldürüldüğünü gösteren fotoğraf karesi de ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarından ise "İsrail yaşlı adama yardım ediyor" başlığıyla paylaşılan ve İsrail tarafından servis edilen fotoğraf karesine karşı, yaşlı adamın infaz edildiğini gösteren fotoğraf kareleri paylaşıldı ve tüm dünyaya İsrail'in sahte propagandasının deşifresi yapıldı. Gazze'deki sivil ve mazlum halkın sesi olmaya çalışan sosyal medya kullanıcıları ise yine sosyal medyadan gerçeği dünyaya duyurmak için yaşlı adamın cansız bedeninin fotoğraflarını paylaşmayı sürdürüyor.

TORUNU DEDESİNE SAKLANMASINI SÖYLEDİ AMA İSRAİL ASKERLERİ…

Bu gerçeği dünyaya duyurmaya çalışan sosyal medya kullanıcılarından biri olan Muhammad Shehada, olayın detaylarını da sosyal medyadan paylaştı. Shehada, X hesabından yaptığı paylaşımda "Beşir (75), İsrail'in talimatıyla güneyi yaya olarak tahliye etmeye çalışıyordu ancak düzgün yürüyemiyor. Torunu, IDF askerlerinin kaçan Gazzelilere ateş açarak onların dağılmasına neden olduğunu ve Beşir'in geride kaldığını söyledi Onu aradı ve tek başınaydı, dehşete düşmüştü ve hareket edemiyordu. Beşir'in torunu ona yardım gelene kadar beklemesini ve bir binada saklanmasını söyledi. Kızıl Haç ve Kızılay'a ulaştı. Ancak İsrail hiçbirinin bu bölgeye erişmesine izin vermedi. Amcası neredeyse oraya ulaşacaktı ama IDF ilk önce ona yetişti, fotoğrafı çekti ve Beşir'i öldürüldü" ifadelerini kullandı.

İSRAİL BUNU HEP YAPIYOR: SU İÇİRİRKEN FOTOĞRAFINI ÇEKİP 2 KURŞUNLA İNFAZ ETMİŞLERDİ

İsrail'in Beşir Hacı'yı öldürdüğü ortaya çıktıktan sonra İsrail'in bunu hep yaptığı da ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler (BM) İsrail'in 2014 yılındaki Gazze saldırısında İsrailli askerlerin sivilleri infaz ettiğine yönelik iddiaları araştırmaya girişmişti. Bugün Beşir Hacı'ya yapıldığı gibi o gün de 70 yaşındaki Filistinli Ghalia Abu Reda'ya bir İsrail askeri su içirirken görüntülendi. Fotoğraf çekildikten sonra ise Ghalia Abu Reda, İsrail askerleri tarafından yakın mesafeden 2 kurşunla öldürüldü.

2015 yılındaki BM raporunda olay şöyle açıklanmıştı: "Tanık birkaç gün sonra ailenin evine döndüğünde Ghalia Abu Reda'nın cansız bedenini buldu. Kafasında kurşun izi ve yüzünde kan vardı. Daha sonra cesedi inceleyen doktor, tanığa, yakın mesafeden, yaklaşık iki metre mesafeden vurulduğunu söyledi. Abu Reda ailesinin bir başka üyesi de yukarıdaki iddiaları komisyona doğruladı. Tanık, evin Yeşil Hat'a çok yakın olduğunu ve birkaç gün veya hafta sonra bir İsrail askerinin, Ghalia Abu Reda'ya su veren başka bir IDF askerinin fotoğrafını Twitter'da paylaştığını belirtti. Askerler bunu insan gibi davrandıklarını göstermek için yaptılar. Gazze'nin küçük olduğunu, fotoğrafın aile tarafından tanınacağını bilmiyorlardı. Aile Khuza'a'ya döndüğünde Ghalia'yı ölü buldular!'"

2015 Ocak ayında İsrail ordusu sözcüsü Avichai Adraee sosyal medyada hesabından bir İsrail askerinin Gazze'deki Filistinliye su servisi yaptığını gösteren bir fotoğraf karesi paylaşmıştı. Gazeteciler fotoğraftaki kişinin Ghalia Abu Reida olduğunu belirleyip İsrail askerleri tarafından 2 kurşun sıkılarak öldürdüğünü ortaya çıkarmıştı.