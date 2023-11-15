Şifa Hastanesi’nde adım adım toplu katliam

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarında bugün 40'ıncı gün. Yaklaşık 12 bin Filistinliyi katleden işgalciler, günlerdir Gazze'deki hastaneleri havadan bombalıyor, karadan ise kuşatma altında tutuyor. Kuşatma altındaki hastaneler arasında en fazla trajedinin yaşandığı yer ise Şifa Hastanesi oldu. Etrafı tanklar ve zırhlı araçlarla çevrilerek giriş çıkışlara izin verilmeyen hastane, Gazze'deki soykırımın simgesi haline geldi.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi'nde yakıt eksikliği nedeniyle her geçen dakika hastaların öldüğünü söyledi. Hastane yöneticisi, üç bebeğin yanı sıra yedi yetişkini kaybettiklerini, son günlerde 32 kişinin öldüğünü anlattı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hastanedeki onlarca prematüre bebek ve diyaliz bekleyen 45 böbrek hastasının tedavi göremediğini açıkladı. Açıklamada, "Gazze'deki 36 hastaneden 22'si yani yarıdan fazlası yakıt yetersizliği, saldırılar ve güvenli olmayan ortam nedeniyle hizmet dışı kaldı. Hizmet veren 14 hastanede de kritik ve hayat kurtaran ameliyatları sürdürmek ve yoğun bakımdaki hastalara hizmet vermek için yeterli malzeme bulunmuyor" denildi. Yine DSÖ'den başka bir açıklamada, "Gazze'nin en büyük hastanesi Şifa bir mezarlığa dönüşüyor. Risk altında 700 hastayı barındıran Şifa Hastanesi'ni tahliye edemeyiz, bu çok zor olur" denildi.Hastanenin bahçesi keskin nişancılar tarafından hedef alınıyor. Al Jazeera'ya göre İsrail askerleri drone ile son günlerde en az 20 kişiyi vurdu. 2 bin 500 sivilin sıkışıp kaldığı binada 500'e yakın doktor ve sağlıklı bulunuyor. Abluka nedeniyle cenazeler nakledilemediği ve cesetlerin artık çürümeye başladığı kaydedildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "Cenazeleri çıkarma çabalarımızın başarısız olmasının ardından Şifa Hastanesi'nde toplu mezar kazmaya başladığımızı Kızılhaç'a bildirdik" açıklaması yaptı.İSRAIL'IN işgal ettiği Gazze'de siviller güvenlik bir nokta bulamıyor. İşgalci İsrail ordusu günlerdir Gazze'nin kuzeyinde bulunan sivilleri güneye doğru sürgün ediyor. Güneyin sözde güvenli olduğu söyleniyor ancak İsrail askerleri, hem güneye gitmek için yollara düşenleri öldürüyor hem de güneyde bulunan kentleri bombalıyor.İNSAN Hakları İzleme Örgütü yeni raporunda İsrail ordusunun "tıbbi tesislere, personele ve ulaşıma yönelik hukuka aykırı saldırılarının Gazze'nin sağlık sistemini daha da tahrip ettiğini ve savaş suçu olarak soruşturulması gerektiğini" söyledi.