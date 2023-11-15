Tunç Soyer suçüstü yakalandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, "Yüzme" şovuyla "Temiz" dediği körfezin, Çevre Şehircilik İzmir İl Müdürlüğünün yaptırdığı analiz sonucu, aşırı derecede kirli çıktı. SABAH'ın duyurduğu haber ise Soyer'in "Körfez temiz" açıklamalarını çürüttü. Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ve İZSU ekibini "Körfez yüzsüzleri" olarak nitelendiren AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, "İzmirliye göz göre göre yalan söylüyorlar. Rakamlar ortada. Körfez'in pis kokusu hala İzmirlilerin en büyük kabusu. Ama yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış.Bu raporla suç üstü yakalandılar. Aynı denizden alınan numunelerin ölçümlerinde sonuçlar arasındaki farkın bu kadar çok olmasını izah etmek mümkün değil" ifadelerine yer verdi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporu da paylaştı. Saygılı, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün tetkik sonuçları, CHP'li Soyer'in açıklamalarını da yüzme gösterisini de yalanlayan nitelikte. Dış körfez-iç körfez farkını 4,5 yılda öğrenebilen Soyer; İzmirlileri de bundan bihaber sanıyor olmalı. Kendisini bir kez daha Konak, Alsancak, Bayraklı ya da Çiğli'den denize girmeye davet ediyoruz. Hiç kaygılanmasınlar; bir ambulans ve sağlık ekibi mutlaka orada olacaktır" dedi. Paylaşımın altına yorum yapan çok sayıda İzmirli Soyer'i sert bir dille eleştirdi.