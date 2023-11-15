Yapay zekayla katliama teknolojik destek: ABD, "BBG" teknolojisiyle savaş suçu işledi





AKTEPE: FİLİSTİN'DEN DERS ÇIKARILMALI



Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe, "Günümüzde en önemli kavramlardan biri teknolojik egemenlik. Teknolojik egemenlikte söz sahibi olmak için Quantum bilgisayarlarda ve bilişim teknolojilerinde öne çıkmak gerekiyor. Türkiye ABD başta olmak üzere yazılım ve uygulamalarda dış ülkelere bağımlı olmamalı. Bugün Filistin'in yaşadıklarından ders çıkarmak gerekir" dedi.



Türkiye'nin teknolojik egemenlik anlamında yıllar öncesinde TBB'nin de içinde bulunduğu adımlar attığını kaydeden Aktepe, "Pardus işletim sistemi bilişim dünyasında yerlilik anlamında önemli bir adım ve gelişmeye çok açık. Önceliğimiz kendi arama motorumuz olan Pardus işletim sistemini geliştirmek ve dünyanın kullanıcısı olabileceği bir sistem olarak tasarlamak olmalıdır. Bunun için yeterli altyapımız ve insan kaynağımız mevcut. Yerli veri merkezlerimiz ve bulut altyapı sağlayıcılarımız da bulunuyor" diye konuştu.