Yerlikaya: 82 göçmen kaçakçısı yakalandı

Buna göre; jandarma ve polis ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonlarda 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 63'ü tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda ayrıca 1222 düzensiz göçmen yakalandı.