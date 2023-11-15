Bakan Yerlikaya açıkladı "1222 düzensiz göçmen yakalandı" | Video 15.11.2023 | 08:41 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sınır bölgelerimizde düzenlenen Kalkan Operasyonları kapsamında 82 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve bin 222 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sınır bölgelerimizde düzenlenen Kalkan Operasyonları kapsamında 82 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve bin 222 düzensiz göçmen yakalandığını belirterek şu bilgileri verdi:

"İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz.

Türkiye genelinde Jandarma ve Polisimiz tarafından son 3 gün içinde sınır bölgelerimizde gerçekleştirilen İHA, Helikopter ve Cayrokopter destekli 62 operasyonda, 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 63'ü tutuklandı. 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda bin 222 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonları düzenleyen kahraman Jandarmamızı ve Polisimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimizin bilmesini İsterim ki; göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir."