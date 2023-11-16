Bakan Yerlikaya duyurdu! Germiciler suç örgütü çökertildi

Muğla'da, "Kafes" operasyonları kapsamında, elebaşılığını Hakan Germici'nin yaptığı ve "Germiciler" grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı. Örgüt, internet siteleri ve sosyal medya uygulamaları üzerinden, gerçekte sahibi olmadığı araçları sahibiymiş gibi göstererek ilan verdikleri belirlendi.
"Germiciler" suç örgütü çökertildi | Video
Muğla'da faaliyet gösterdiği tespit edilen elebaşılığını Hakan Germici ve kardeşi Erdem Germici'nin yaptığı Germiciler organize suç örgütüne yönelik Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kafes operasyonu düzenlendi.
SAHİBİ OLMADIKLARI OTOMOBİLLERİ SATMAYA KALKTILAR
Organize suç örgütünün internet siteleri ve sosyal medya uygulamaları üzerinden, gerçekte sahibi olmadığı araçları sahibiymiş gibi göstererek ilan verdikleri belirlendi.
Örgüt ayrıca, sahte tapu ve kimlikle sahibi olmadıkları evleri sahibiymiş gibi gösterip satmaya çalıştıkları, sahte satılık eşya vb. ilanlar vererek dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.
LİDER SUÇ MAKİNASI ÇIKTI
Suç örgütünün silah ticareti yaptığı ve örgüt elebaşının 31 suçtan kaydının bulunduğu belirlendi. Operasyon kapsamında sayıda tabancalar,sahte tapular, dijital materyaller ile nakit para ele geçirildi. Jandarma birimleri "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kuran" şüphelilerden 15'i yakalanarak gözaltına aldı. Aralarında örgütün elebaşının da bulunduğu 10 kişi tutuklandı.
"HAYATI DAR EDECEĞİZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz.Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.