Video Yaşam "Germiciler” suç örgütü çökertildi | Video

"Germiciler” suç örgütü çökertildi | Video

16.11.2023 | 08:45

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla’da düzenlenen "Kafes Operasyonları" kapsamında, elebaşılığını Hakan Germici isimli şahsın yaptığı ve “Germiciler” grubu olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini, operasyonda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 10 şüpheli şahsın tutuklandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Muğla'da düzenlenen "Kafes Operasyonları" kapsamında, elebaşılığını Hakan Germici isimli şahsın yaptığı ve "Germiciler" grubu olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek operasyonda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 10 şüpheli şahsın tutuklandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:
"Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz. Muğla'da faaliyet gösterdiği tespit edilen elebaşılığını Hakan Germici ve kardeşi Erdem Germici'nin yaptığı Germiciler organize suç örgütüne yönelik Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kafes Operasyonu düzenlendi.
Organize suç örgütünün internet siteleri ve sosyal medya uygulamaları üzerinden, gerçekte sahibi olmadığı araçları sahibiymiş gibi göstererek ilan verdikleri, sahte tapu ve kimlikle sahibi olmadıkları evleri sahibiymiş gibi gösterip satmaya çalıştıkları, sahte satılık eşya vb. ilanlar vererek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Ayrıca bu suç örgütünün "silah ticareti" yaptığı ve örgüt elebaşının 31 suçtan kaydının bulunduğu belirlendi. Operasyon kapsamında sayıda, tabancalar, sahte tapular, dijital materyaller ile nakit para ele geçirildi. 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kuran' bu şahıslardan 15'i yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında örgütün elebaşının da bulunduğu 10 şahıs tutuklandı. Bu suç örgütü ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde operasyonları düzenleyen kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz."

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