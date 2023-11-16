Taraftar gruplarından İsrail'e protesto! 4 takım Filistin için bir araya geliyor: "Zulme tepki göstermek isteyen herkesi bekliyoruz"

"İSRAİL KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE BULUŞUYORUZ"

Açıklamada tüm taraftar grupları ve temsilcilerinin 18 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'da İstanbul Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu önünde toplanacağı ve İsrail zulmüne vicdani tepki göstermek isteyen herkesi burada bekledikleri ifade edildi.

İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftar gruplarının ortak açıklaması;

İşgalci, soykırımcı İsrail, yıllardır abluka altına aldığı bir halkı yok etmek için haftalardır Gazze'ye saldırıyor ve dünya bu soykırıma sessiz kalıyor!

Savaş suçu işlediği defalarca ispatlanan zalim soykırımcıların, mazlumlara yaptığı zulme sessiz kalmak mümkün değildir.

Yaklaşık bir aydır da kadın, çocuk, yaşlı genç demeden orantsız saldırılarla giriştiği soykırıma karşı tepkimizi göstermek için;

TÜM TARAFTAR GRUPLARI VE TEMSİLCİLERİ OLARAK 18 KASIM CUMARTESİ SAAT 20:00'DE LEVENT'TE BULUNAN İSRAİL KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE BULUŞUYORUZ!

İSRAİL ZULMÜNE VİCDANİ TEPKİSİNİ GÖSTERMEK İSTEYEN HERKESİ BEKLİYORUZ!