Teröre karşı tarihi kararlılık

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır annelerinin evlat mücadelesi aralıksız bir şekilde sürüyor. 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP önündeki çadırda oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 535'inci gününde de devam ediyor. Oğlu Aziz'i almadan hiçbir yere gitmeyeceğini söyleyen Güzide Demir, evladına 'teslim ol' çağrısında bulundu.Çocuğunun yüzüne hasret kaldığını belirten Demir, "Oğlum Aziz için 3 yıla yakındır buradayım. Biz burada eylemimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Çocuklarımız gelene kadar buradan hiçbir yere kalkmayacağız. Kendi çocuklarını Avrupalarda okutturuyorlar, bizim çocuklarımızı da götürüp dağa taşa mahkum ediyorlar. Ben çocuğumu istiyorum. Ben çocuğumun yüzüne hasret kaldım. Oğlum sen neredeysen arkadaşlarını da al gel askerimize teslim ol" dedi.