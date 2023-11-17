ABD’li yayın kuruluşundan büyük skandal! Emine Kavasoğlu, Gazze sınırındaki 40 günü anlattı

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI: BEBEKLER ÖLDÜ, ÇOCUKLAR ÖLDÜ, LANET OLSUN

Emine Kavasoğlu, bölgede yaşadıklarını şahit olduklarını anlatırken bir an gözyaşlarına hakim olamadı. Kavasoğlu, "Çok tuhaf bir psikoloji ile döndük. Dün gece geldik. İlk kez alarmla uyandım, günler sonra. Alarmı duyunca bir an oradayım sandım. Bebekler öldü orada, çocuklar öldü. Toprağınız sizin olsun. O çocuklara bunu yaşatamazsınız. Lanet olsun. Bir çocuktan bahsediyoruz. Bitmeyecek, kuzey bitti. Şimdi güneye devam ediyor. Ne yazık ki devam edecek." ifadelerini kullandı.

Niyazi Kurt, bölgedeki 40 günü ifade ederken "Yayındayız, füzeler atılıyor. O füze 34 saniye sonra düşüyor ve can veriyorsunuz. Bunlara şahit olmak çok acı. Oradaki insanlar artık acıyı hissetmiyor. " dedi.

Bombalar altında 40 gün! Emine Kavasoğlu, Gazze'de şahit olduklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı | Video