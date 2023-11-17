Video Haber Bombalar altında 40 gün! Emine Kavasoğlu, Gazze'de şahit olduklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı | Video
Bombalar altında 40 gün! Emine Kavasoğlu, Gazze'de şahit olduklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı | Video

Bombalar altında 40 gün! Emine Kavasoğlu, Gazze'de şahit olduklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı | Video

17.11.2023 | 10:52

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt, A Haber canlı yayınında Gazze'de bombalar altında geçen 40 günü anlatırken, "Hiçbir şey yapamıyor olmak çok zor. 40 gün kaldım BM ile ilgili bir araç görmedim" ifadelerini kullandı. Kavasoğlu, Gazze Şeridi'nde sınırda yayın yapan ABD'li bir yayın kuruluşunun skandalını da aktardı. Kavasoğlu, "ABD'li bir TV kanalı. Sürekli İsrail ordusu ile birlikte geziyordu. Biz diğer basın grubu olarak sürekli Gazze'yi yayında gösteriyorduk. O ABD'li arkadaşımız hiçbir zaman bizim yanımızda yayın yapmadı ve sürekli Sderot'u göstererek 40 gün boyunca sadece Kassam Tugayları'nın İsrail'e saldırdığı algısını oluşturdu. İnsanlığın bittiği yer burası. Orada bebekler ölürken kediler köpekler korktu diye yayın yapıyorsan senin insanlığın yok" dedi.

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Gazze sınırında ve Kudüs'te 40 gün geçiren Emine Kavasoğlu ve Niyazi Kurt, A Haber canlı yayınında İsrail saldırılarının altında yaşadıklarını ve bölgedeki izlenimlerini anlattı:

40 gün boyunca bölgedeki izlenimlerini anlatan Kavasoğlu, "Hiçbir şey yapamıyor olmak çok zor. 40 gün kaldım BM ile ilgili bir araç görmedim. Kassam Tugaylarına ya da Hamas'a yönelik bir saldırı değil. Çocukları öldürmenin bir gerekçesi değil, hastane basmanın bir gerekçesi değil. Cenevre Sözleşmesine dikkat çekiliyor. Bu sözleşmede hastane ve yaralılara saldırı olmaması gerektiği belirtiliyor. Ben ilk kez gitmiştim işgal altındaki Doğu Kudüs'e. En büyük şaşkınlığımı Mescid-i Aksa'da yaşadım. İbadet etmek için İsrail polisinden izin alıyorsunuz. Bir Cuma günü içeri giremeyen bir baba ile konuştum, 'Çocuğumun yanında bu aşağılanmayı yaşamak çok acı' dedi... 2 dakika arayla ülke değiştiriyorsunuz. Her şey bambaşka. İşgal edilen sadece topraklar değil. Vatanınızı işgal etmişler ama en önemlisi benliğinizi işgal etmişler. İstedikleri şekilde yaşamanızı empoze etmek istiyorlar. Bu çok sinir bozucu. Mescid-i Aksa'nın yanı başındasın ama dokunamıyorsun. Bir gün 5. cumaydı. Hastaneler vurulmuş büyük bir katliam olmuş. Gençler namaz kılıyordu. Bir anda saldırı başladı. Canı istiyor saldırıyor. Akıl alır gibi değil. Cuma günü saldırı günleri adeta" ifadelerini kullandı.

ABD'Lİ YAYIN KURULUŞUNDAN BÜYÜK SKANDAL

Cuma günleri orada dünya basını yok. Uluslararası basın sadece ilk Cuma günü geldi. ABD'li bir TV kanalı. Sürekli İsrail ordusu ile birlikte geziyordu. Biz diğer basın grubu olarak sürekli Gazze'yi yayında gösteriyorduk. O ABD'li arkadaşımız hiçbir zaman bizim yanımızda yayın yapmadı ve sürekli Sderot'u göstererek 40 gün boyunca sadece Kassam Tugayları'nın İsrail'e saldırdığı algısını oluşturdu. İnsanlığın bittiği yer burası. Orada bebekler ölürken kediler köpekler korktu diye yayın yapıyorsan senin insanlığın yok. Kassam Tugayları'nın günde 5-6 tane attığı roketi gösteriyorsan sen önce insanlığını sorgula. Dünyanın izlediği bir kanalda dünyayı yanıltarak yayın yapıyorsan sen insanlığını sorgula. AA'nın kameramanı Gazze'nin kuzeyindeydi.. Ailesini mülteci kampına götürüyordu ve çocuklarını, eşini kaybetti. Çok acı. Anne babalarını kaybetmelerine rağmen görüntüleri kaydetmeye devam ettiler.

Emine Kavasoğlu, bölgede yaşadıklarını şahit olduklarını anlatırken bir an gözyaşlarına hakim olamadı. Kavasoğlu, "Çok tuhaf bir psikoloji ile döndük. Dün gece geldik. İlk kez alarmla uyandım, günler sonra. Alarmı duyunca bir an oradayım sandım. İnsani olarak Gazze'de yaşananları gördükten sonra Bebekler öldü orada, çocuklar öldü. Toprağınız sizin olsun. O çocuklara bunu yaşatamazsınız. Lanet olsun. Bir çocuktan bahsediyoruz. Bitmeyecek, kuzey bitti. Şimdi güneye devam ediyor. Ne yazık ki devam edecek." ifadelerini kullandı.

Niyazi Kurt, bölgedeki 40 günü ifade ederken "Yayındayız, füzeler atılıyor. O füze 34 saniye sonra düşüyor ve can veriyorsunuz. Bunlara şahit olmak çok acı. Oradaki insanlar artık acıyı hissetmiyor. " dedi.

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