Adalet Bakanlığı’ndan Ogün Samast açıklaması: Denetimli serbestlik değil, şartlı tahliye

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast'ın Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan şartlı tahliye edilmesine ilişkin Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Ogün Samast hakkında İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda, Dink cinayeti dolayısıyla yaşının küçük olması nedeniyle 21 yıl 6 ay hapis cezası verildiği, diğer suçlarıyla birlikte toplam 24 yıl 46 ay 43 gün hapis cezası aldığı ve infazının 24 Ocak 2007'de başladığı hatırlatıldı. CTE'nin açıklamasında; Samast'ın 19 Şubat 2022'de denetimli serbestlik hakkı doğduğu ancak bu haktan yararlandırılmadığı belirtildi. "Samast hakkında 19 Ocak 2023 ve 13 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılan değerlendirmelerde koşullu salıverilmesine uygun olmadığına karar verilmiş, şartlı tahliyesi 15 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte 2015 yılından itibaren hükümlünün 5 kez açık ceza infaz kurumuna ayrılma talebi, 2 kez de denetimli serbestlik talebi uygun görülmemiştir. Bu kapsamda, 7456 sayılı Kanun ile yapılan infaza ilişkin düzenlemelerden istifade etmesi söz konusu değildir. 5275 sayılı Kanunun genel hükümlerine göre cezası infaz edilmiştir" denildi.