Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Önal: İnsanlık yakın tarihte böyle bir insani trajedi görmedi

Önal, "Gazze'de son altı haftada, ölümler, yerinden edilmeler, travma, korku ve kaygı benzeri görülmemiş boyutlara ulaştı. İnsanlık yakın tarihte böyle bir insani trajedi görmedi. Ne siviller, ne de hastaneler, mülteci kampları dahil olmak üzere sivil altyapılar hiçbir ayrım gözetilmeden yapılan bombalamalardan muaf değil." dedi.

Gazze'de, uluslararası insan hakları hukuku ile uluslararası insancıl hukukun her gün ayaklar altında çiğnendiğini belirten Önal, "Bu katliam gözlerimizin önünde yaşanmaya devam ederken sessiz kalamayız. Sivil halkın acil insani ihtiyaçlarına öncelik verilmelidir. Yiyecek, su, yakıt, barınak, hijyen, sağlık ve güvenlik dahil olmak üzere hayatta kalmaları için gerekli olan temel ihtiyaçlara erişimleri olmalıdır." çağrısında bulundu.