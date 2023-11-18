Emine Erdoğan’dan Gazze çağrısı: Gelecek nesillere yaralı bir miras bırakmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi X hesabından Gazze'ye destek çağrısını yineledi.

YARALI BİR MİRAS BIRAKMAYACAĞIZ

Emine Erdoğan, şunları söyledi: "Acının ve merhametin dili, dini, ırkı yok. Bugün lider eşleri ve ülke temsilcileri olarak Filistin'in yanındayız çünkü gelecek nesillere telafisi mümkün olmayan yaralarla dolu bir miras bırakmak istemiyoruz."

HERKESE ÖRNEK OLSUN

"TekYürekFilistin" etiketiyle paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Filistin'de adil ve sürdürülebilir bir barışın tesisi için dünyaya yaptığımız ortak çağrının hakikati haykıramayan herkes için bir güç olmasını diliyorum." dedi.