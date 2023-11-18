Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan’dan Gazze çağrısı: Gelecek nesillere yaralı bir miras bırakmayacağız
Giriş Tarihi: 18.11.2023 21:22 Son Güncelleme: 18.11.2023 21:23

Emine Erdoğan’dan Gazze çağrısı: Gelecek nesillere yaralı bir miras bırakmayacağız

İsrail Gazze saldırılarına ilişkin çağrıda bulunan Emine Erdoğan, “Filistin’in yanındayız çünkü gelecek nesillere telafisi mümkün olmayan yaralarla dolu bir miras bırakmak istemiyoruz.” dedi.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan’dan Gazze çağrısı: Gelecek nesillere yaralı bir miras bırakmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi X hesabından Gazze'ye destek çağrısını yineledi.

YARALI BİR MİRAS BIRAKMAYACAĞIZ
Emine Erdoğan, şunları söyledi: "Acının ve merhametin dili, dini, ırkı yok. Bugün lider eşleri ve ülke temsilcileri olarak Filistin'in yanındayız çünkü gelecek nesillere telafisi mümkün olmayan yaralarla dolu bir miras bırakmak istemiyoruz."

HERKESE ÖRNEK OLSUN
"TekYürekFilistin" etiketiyle paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Filistin'de adil ve sürdürülebilir bir barışın tesisi için dünyaya yaptığımız ortak çağrının hakikati haykıramayan herkes için bir güç olmasını diliyorum." dedi.

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Emine Erdoğan’dan Gazze çağrısı: Gelecek nesillere yaralı bir miras bırakmayacağız
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