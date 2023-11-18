Emine Erdoğan’dan Gazze çağrısı: Gelecek nesillere yaralı bir miras bırakmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi X hesabından Gazze'ye destek çağrısını yineledi.
YARALI BİR MİRAS BIRAKMAYACAĞIZ
Emine Erdoğan, şunları söyledi: "Acının ve merhametin dili, dini, ırkı yok. Bugün lider eşleri ve ülke temsilcileri olarak Filistin'in yanındayız çünkü gelecek nesillere telafisi mümkün olmayan yaralarla dolu bir miras bırakmak istemiyoruz."
Acının ve merhametin dili, dini, ırkı yok.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 18, 2023
Bugün lider eşleri ve ülke temsilcileri olarak Filistin'in yanındayız çünkü gelecek nesillere telafisi mümkün olmayan yaralarla dolu bir miras bırakmak istemiyoruz.
Filistin'de adil ve sürdürülebilir bir barışın tesisi için dünyaya… pic.twitter.com/47578DF1PM
HERKESE ÖRNEK OLSUN
"TekYürekFilistin" etiketiyle paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Filistin'de adil ve sürdürülebilir bir barışın tesisi için dünyaya yaptığımız ortak çağrının hakikati haykıramayan herkes için bir güç olmasını diliyorum." dedi.