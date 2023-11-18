İsrail medyasından büyük itiraf: 7 Ekim gerçeği ortaya çıktı! Festivaldeki sivilleri böyle vurmuşlar...

'HAMAS OLMA İHTİMALİ YOK'

Ayrıca haberde, festival gününün son dakika değişiklik gösterdiği, Hamas'ın planlı bir şekilde bölgeye saldırmış olma olasılığının olmadığı vurgulandı.

Festival alanındaki araçların son haline bakıldığında da videodaki araçların büyük hasar gördüğü ve birkaç tüfekle bu hasarın verilme ihtimalinin olmadığı, ancak füze vb. unsurlarla hasarların verilebileceği açık biçimde görülüyor.